İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04606,0470Sterlin6,71306,7460ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,99006,0600Sterlin6,63006,7790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04606,0470Sterlin6,71306,7460ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,99006,0600Sterlin6,63006,7790
26 Aralık 2018 Çarşamba 09:35