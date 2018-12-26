İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28705,2880Avro6,02706,0280Sterlin6,68706,7200 ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,99006,0600Sterlin6,63006,7790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28705,2880Avro6,02706,0280Sterlin6,68706,7200 ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,99006,0600Sterlin6,63006,7790
26 Aralık 2018 Çarşamba 12:05