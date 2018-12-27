İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2960 5,2970 Avro 6,0380 6,0390 Sterlin 6,7170 6,7180 ANKARA ABD Doları 5,2650 5,3150 Avro 5,9850 6,0450 Sterlin 6,6040 6,7530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2960 5,2970 Avro 6,0380 6,0390 Sterlin 6,7170 6,7180 ANKARA ABD Doları 5,2650 5,3150 Avro...
27 Aralık 2018 Perşembe 09:32