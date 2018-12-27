İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29605,2970Avro6,04506,0460Sterlin6,67406,7080 ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,99006,0500Sterlin6,60406,7530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29605,2970Avro6,04506,0460Sterlin6,67406,7080 ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,99006,0500Sterlin6,60406,7530
27 Aralık 2018 Perşembe 12:00