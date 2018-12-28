İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2860 5,2890 Avro 6,0610 6,0660 Sterlin 6,6800 6,7140 ANKARA ABD Doları 5,2400 5,3000 Avro 6,0000 6,0700 Sterlin 6,6000 6,7430
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2860 5,2890 Avro 6,0610 6,0660 Sterlin 6,6800 6,7140 ANKARA ABD Doları 5,2400 5,3000 Avro...
28 Aralık 2018 Cuma 09:34