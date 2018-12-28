İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,26305,2640Avro6,03406,0350Sterlin6,62806,6680 ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,98006,0500Sterlin6,56106,7090
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,26305,2640Avro6,03406,0350Sterlin6,62806,6680 ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,98006,0500Sterlin6,56106,7090
28 Aralık 2018 Cuma 12:02