İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28405,2850Avro6,04206,0430Sterlin6,66506,6980ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro6,00506,0750Sterlin6,60806,7570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28405,2850Avro6,04206,0430Sterlin6,66506,6980ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro6,00506,0750Sterlin6,60806,7570
31 Aralık 2018 Pazartesi 09:37