İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28005,2810Avro6,03606,0370Sterlin6,68006,7120 ANKARA ABD Doları5,23005,2900Avro5,97506,0450Sterlin6,60806,7570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28005,2810Avro6,03606,0370Sterlin6,68006,7120 ANKARA ABD Doları5,23005,2900Avro5,97506,0450Sterlin6,60806,7570
31 Aralık 2018 Pazartesi 12:02