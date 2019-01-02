İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29405,2950Avro6,08806,0890Sterlin6,74306,7770ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro6,03506,1050Sterlin6,65806,8240
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29405,2950Avro6,08806,0890Sterlin6,74306,7770ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro6,03506,1050Sterlin6,65806,8240
02 Ocak 2019 Çarşamba 09:40