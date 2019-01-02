İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34105,3420Avro6,11306,1140Sterlin6,75806,7910 ANKARA ABD Doları5,30005,3600Avro6,05506,1250Sterlin6,69106,8410
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34105,3420Avro6,11306,1140Sterlin6,75806,7910 ANKARA ABD Doları5,30005,3600Avro6,05506,1250Sterlin6,69106,8410
02 Ocak 2019 Çarşamba 12:06