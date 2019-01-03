İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,44905,4500Avro6,20106,2020Sterlin6,82006,8540 ANKARA ABD Doları5,40005,4600Avro6,14506,2050Sterlin6,73906,8880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,44905,4500Avro6,20106,2020Sterlin6,82006,8540 ANKARA ABD Doları5,40005,4600Avro6,14506,2050Sterlin6,73906,8880
03 Ocak 2019 Perşembe 12:04