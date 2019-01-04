İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,45105,4520Avro6,20806,2090Sterlin6,86906,9030ANKARA ABD Doları5,41005,4800Avro6,16006,2400Sterlin6,79906,9720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,45105,4520Avro6,20806,2090Sterlin6,86906,9030ANKARA ABD Doları5,41005,4800Avro6,16006,2400Sterlin6,79906,9720
04 Ocak 2019 Cuma 09:34