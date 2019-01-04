İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42405,4250Avro6,18806,1890Sterlin6,85106,8840 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,14006,2100Sterlin6,77706,9270
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42405,4250Avro6,18806,1890Sterlin6,85106,8840 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,14006,2100Sterlin6,77706,9270
04 Ocak 2019 Cuma 12:05