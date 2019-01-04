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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42405,4250Avro6,18806,1890Sterlin6,85106,8840 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,14006,2100Sterlin6,77706,9270

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42405,4250Avro6,18806,1890Sterlin6,85106,8840 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,14006,2100Sterlin6,77706,9270


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