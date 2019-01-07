İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35405,3550Avro6,12006,1210Sterlin6,80906,8430ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,07006,1400Sterlin6,72706,8830
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35405,3550Avro6,12006,1210Sterlin6,80906,8430ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,07006,1400Sterlin6,72706,8830
07 Ocak 2019 Pazartesi 09:35