İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,14406,1450Sterlin6,82106,8560 ANKARA ABD Doları5,35005,4100Avro6,11006,1800Sterlin6,75806,9080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,14406,1450Sterlin6,82106,8560 ANKARA ABD Doları5,35005,4100Avro6,11006,1800Sterlin6,75806,9080
07 Ocak 2019 Pazartesi 12:02