İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,39705,3980Avro6,18006,1810Sterlin6,87706,9120ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,12506,1950Sterlin6,79206,9420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,39705,3980Avro6,18006,1810Sterlin6,87706,9120ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,12506,1950Sterlin6,79206,9420
08 Ocak 2019 Salı 09:33