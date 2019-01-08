İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,40305,4040Avro6,18806,1890Sterlin6,88706,9210 ANKARA ABD Doları5,37005,4300Avro6,14006,2100Sterlin6,83006,9820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,40305,4040Avro6,18806,1890Sterlin6,88706,9210 ANKARA ABD Doları5,37005,4300Avro6,14006,2100Sterlin6,83006,9820
08 Ocak 2019 Salı 12:01