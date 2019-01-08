İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3600 5,3610 5,4940 5,4950 Avro 6,1390 6,1400 6,2770 6,2780 Sterlin 6,8270 6,8620 6,9740 7,0090 İsviçre Frangı 5,4560 5,4830 5,5720 5,6000 ANKARA ABD Doları 5,3300 5,3900 5,4400 5,5000 Avro 6,0900 6,1600 6,2200 6,2900 Sterlin 6,7520 6,8920 6,8920 7,0550
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3600 5,3610 5,4940 5,4950 Avro...
08 Ocak 2019 Salı 16:57