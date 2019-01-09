İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,49505,4960Avro6,30006,3010Sterlin6,99207,0270 ANKARA ABD Doları5,45505,5150Avro6,25006,3200Sterlin6,89507,0630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,49505,4960Avro6,30006,3010Sterlin6,99207,0270 ANKARA ABD Doları5,45505,5150Avro6,25006,3200Sterlin6,89507,0630
09 Ocak 2019 Çarşamba 12:02