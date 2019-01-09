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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4940 5,4950 5,5040 5,5050 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4940 5,4950 5,5040 5,5050 Avro 6,2770 6,2780 6,3140 6,3150 Sterlin 6,9740 7,0090 6,9900 7,0240 İsviçre Frangı 5,5720 5,6000 5,6100 5,6380 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,5000 5,4750 5,5350 Avro 6,2200 6,2900 6,2600 6,3450 Sterlin 6,8920 7,0550 6,8990 7,0620
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