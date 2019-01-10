İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4790 5,4800 Avro 6,3330 6,3340 Sterlin 6,9830 7,0180 ANKARA ABD Doları 5,4350 5,4950 Avro 6,2750 6,3450 Sterlin 6,9020 7,0640
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4790 5,4800 Avro 6,3330 6,3340 Sterlin 6,9830 7,0180 ANKARA ABD Doları 5,4350 5,4950 Avro...
10 Ocak 2019 Perşembe 09:32