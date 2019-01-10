İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,48105,4820Avro6,32106,3220Sterlin6,96707,0020 ANKARA ABD Doları5,45005,5000Avro6,28506,3450Sterlin6,88207,0440
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,48105,4820Avro6,32106,3220Sterlin6,96707,0020 ANKARA ABD Doları5,45005,5000Avro6,28506,3450Sterlin6,88207,0440
10 Ocak 2019 Perşembe 11:59