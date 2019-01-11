İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43505,4360Avro6,26606,2670Sterlin6,91706,9500ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,21006,2800Sterlin6,83006,9800
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43505,4360Avro6,26606,2670Sterlin6,91706,9500ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,21006,2800Sterlin6,83006,9800
11 Ocak 2019 Cuma 09:32