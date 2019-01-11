İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.10 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42505,4260Avro6,25006,2510Sterlin6,87806,9120 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,21006,2800Sterlin6,81906,9700
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.10 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,42505,4260Avro6,25006,2510Sterlin6,87806,9120 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,21006,2800Sterlin6,81906,9700
11 Ocak 2019 Cuma 12:17