İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,51805,5200Avro6,33506,3360Sterlin7,07007,1050ANKARA ABD Doları5,48505,5450Avro6,28506,3550Sterlin6,98107,1450
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,51805,5200Avro6,33506,3360Sterlin7,07007,1050ANKARA ABD Doları5,48505,5450Avro6,28506,3550Sterlin6,98107,1450
14 Ocak 2019 Pazartesi 09:38