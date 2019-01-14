İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,51105,5120Avro6,32606,3270Sterlin7,04807,0840 ANKARA ABD Doları5,47505,5350Avro6,28006,3500Sterlin6,99807,1790
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,51105,5120Avro6,32606,3270Sterlin7,04807,0840 ANKARA ABD Doları5,47505,5350Avro6,28006,3500Sterlin6,99807,1790
14 Ocak 2019 Pazartesi 12:04