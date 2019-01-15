İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,46405,4650Avro6,27006,2720Sterlin7,03107,0670ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,22006,2900Sterlin6,95507,1020
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,46405,4650Avro6,27006,2720Sterlin7,03107,0670ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,22006,2900Sterlin6,95507,1020
15 Ocak 2019 Salı 09:33