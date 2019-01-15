İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,45005,4510Avro6,24306,2440Sterlin6,99607,0310 ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,20006,2700Sterlin6,91407,0610
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,45005,4510Avro6,24306,2440Sterlin6,99607,0310 ANKARA ABD Doları5,42005,4800Avro6,20006,2700Sterlin6,91407,0610
15 Ocak 2019 Salı 12:04