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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4940 5,4950 5,4430 5,4440 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4940 5,4950 5,4430 5,4440 Avro 6,2950 6,2960 6,2260 6,2270 Sterlin 7,0410 7,0760 6,9790 7,0150 İsviçre Frangı 5,5790 5,6070 5,5160 5,5440 ANKARA ABD Doları 5,4700 5,5300 5,4150 5,4750 Avro 6,2600 6,3300 6,1850 6,2550 Sterlin 6,9900 7,1430 6,9080 7,0550


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