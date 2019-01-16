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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43505,4360Avro6,20306,2040Sterlin6,96507,0000ANKARA ABD Doları5,41005,4700Avro6,16506,2350Sterlin6,91307,0720

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43505,4360Avro6,20306,2040Sterlin6,96507,0000ANKARA ABD Doları5,41005,4700Avro6,16506,2350Sterlin6,91307,0720

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