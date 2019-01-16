İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,40005,4010Avro6,16406,1650Sterlin6,93006,9660 ANKARA ABD Doları5,37505,4350Avro6,12506,1950Sterlin6,86707,0190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,40005,4010Avro6,16406,1650Sterlin6,93006,9660 ANKARA ABD Doları5,37505,4350Avro6,12506,1950Sterlin6,86707,0190
16 Ocak 2019 Çarşamba 12:00