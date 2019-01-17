İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36605,3670Avro6,12806,1290Sterlin6,89306,9260ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,06506,1450Sterlin6,80506,9680
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36605,3670Avro6,12806,1290Sterlin6,89306,9260ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,06506,1450Sterlin6,80506,9680
17 Ocak 2019 Perşembe 09:35