İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,11806,1190Sterlin6,88406,9180 ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,08006,1600Sterlin6,80506,9680
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,11806,1190Sterlin6,88406,9180 ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,08006,1600Sterlin6,80506,9680
17 Ocak 2019 Perşembe 12:00