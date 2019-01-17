İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3620 5,3630 5,3740 5,3750 Avro 6,1160 6,1170 6,1350 6,1360 Sterlin 6,8870 6,9220 6,9250 6,9600 İsviçre Frangı 5,4160 5,4440 5,3990 5,4270 ANKARA ABD Doları 5,3400 5,4000 5,3600 5,4200 Avro 6,0800 6,1500 6,0950 6,1650 Sterlin 6,8030 6,9660 6,8640 7,0170
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3620 5,3630 5,3740 5,3750...
17 Ocak 2019 Perşembe 17:24