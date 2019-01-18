İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,11206,1130Sterlin6,94706,9820ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,07006,1400Sterlin6,86007,0070
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,11206,1130Sterlin6,94706,9820ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,07006,1400Sterlin6,86007,0070
18 Ocak 2019 Cuma 09:39