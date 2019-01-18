İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36505,3660Avro6,11506,1160Sterlin6,92406,9590 ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,07506,1450Sterlin6,87207,0260
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36505,3660Avro6,11506,1160Sterlin6,92406,9590 ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,07506,1450Sterlin6,87207,0260
18 Ocak 2019 Cuma 12:11