İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33705,3380Avro6,07906,0800Sterlin6,85706,8920ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,03506,1050Sterlin6,78206,9270
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33705,3380Avro6,07906,0800Sterlin6,85706,8920ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,03506,1050Sterlin6,78206,9270
21 Ocak 2019 Pazartesi 09:36