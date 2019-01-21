İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35205,3530Avro6,09106,0920Sterlin6,85206,8870 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,05006,1200Sterlin6,78206,9270
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35205,3530Avro6,09106,0920Sterlin6,85206,8870 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,05006,1200Sterlin6,78206,9270
21 Ocak 2019 Pazartesi 12:06