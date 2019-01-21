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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3560 5,3570 5,3350 5,3360...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3560 5,3570 5,3350 5,3360 Avro 6,1050 6,1060 6,0650 6,0660 Sterlin 6,9100 6,9450 6,8460 6,8820 İsviçre Frangı 5,3740 5,4010 5,3340 5,3610 ANKARA ABD Doları 5,3300 5,3900 5,3100 5,3700 Avro 6,0750 6,1450 6,0300 6,1000 Sterlin 6,8530 6,9950 6,7830 6,9240
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