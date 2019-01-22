İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,34205,3430Avro6,07006,0710Sterlin6,86106,8950ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,03006,1000Sterlin6,79706,9380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,34205,3430Avro6,07006,0710Sterlin6,86106,8950ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,03006,1000Sterlin6,79706,9380
22 Ocak 2019 Salı 09:33