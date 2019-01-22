İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34705,3480Avro6,07806,0790Sterlin6,87606,9100 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,03506,1050Sterlin6,79706,9380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34705,3480Avro6,07806,0790Sterlin6,87606,9100 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,03506,1050Sterlin6,79706,9380
22 Ocak 2019 Salı 12:02