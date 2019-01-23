İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,04806,0490Sterlin6,89106,9260 ANKARA ABD Doları5,29505,3550Avro6,01006,0800Sterlin6,81006,9630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32005,3210Avro6,04806,0490Sterlin6,89106,9260 ANKARA ABD Doları5,29505,3550Avro6,01006,0800Sterlin6,81006,9630
23 Ocak 2019 Çarşamba 12:03