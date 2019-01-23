İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3480 5,3490 5,3110 5,3120 Avro 6,0700 6,0710 6,0350 6,0360 Sterlin 6,8960 6,9300 6,9090 6,9440 İsviçre Frangı 5,3480 5,3750 5,3110 5,3370 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3850 5,2950 5,3450 Avro 6,0400 6,1100 6,0050 6,0650 Sterlin 6,8300 6,9880 6,8270 6,9930
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3480 5,3490 5,3110 5,3120 Avro...
23 Ocak 2019 Çarşamba 17:02