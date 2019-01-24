İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28705,2880Avro6,03106,0320Sterlin6,89506,9300ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,98506,0450Sterlin6,82706,9750
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28705,2880Avro6,03106,0320Sterlin6,89506,9300ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,98506,0450Sterlin6,82706,9750
24 Ocak 2019 Perşembe 09:33