İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27805,2790Avro6,01006,0110Sterlin6,87106,9060 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro5,97006,0300Sterlin6,81106,9520
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27805,2790Avro6,01006,0110Sterlin6,87106,9060 ANKARA ABD Doları5,26005,3100Avro5,97006,0300Sterlin6,81106,9520
24 Ocak 2019 Perşembe 12:01