İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3110 5,3120 5,2690 5,2700 Avro 6,0350 6,0360 5,9870 5,9880 Sterlin 6,9090 6,9440 6,8600 6,8940 İsviçre Frangı 5,3110 5,3370 5,2850 5,3110 ANKARA ABD Doları 5,2950 5,3450 5,2600 5,3100 Avro 6,0050 6,0650 5,9500 6,0100 Sterlin 6,8270 6,9930 6,7950 6,9370
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3110 5,3120 5,2690 5,2700...
24 Ocak 2019 Perşembe 17:07