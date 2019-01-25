İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,27205,2730Avro5,97305,9740Sterlin6,90056,9350ANKARA ABD Doları5,24505,2950Avro5,93006,0000Sterlin6,83006,9730
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,27205,2730Avro5,97305,9740Sterlin6,90056,9350ANKARA ABD Doları5,24505,2950Avro5,93006,0000Sterlin6,83006,9730
25 Ocak 2019 Cuma 09:32