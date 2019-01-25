İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro5,97905,9800Sterlin6,87806,9120 ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro5,94506,0050Sterlin6,83206,9750
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro5,97905,9800Sterlin6,87806,9120 ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro5,94506,0050Sterlin6,83206,9750
25 Ocak 2019 Cuma 12:00