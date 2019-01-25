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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2690 5,2700 5,2810 5,2820 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2690 5,2700 5,2810 5,2820 Avro 5,9870 5,9880 6,0070 6,0080 Sterlin 6,8600 6,8940 6,9010 6,9360 İsviçre Frangı 5,2850 5,3110 5,2870 5,3130 ANKARA ABD Doları 5,2600 5,3100 5,2550 5,3050 Avro 5,9500 6,0100 5,9550 6,0150 Sterlin 6,7950 6,9370 6,8500 6,9800
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