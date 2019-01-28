İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27705,2780Avro6,02106,0220Sterlin6,92906,9640 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,97506,0350Sterlin6,86907,0120
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27705,2780Avro6,02106,0220Sterlin6,92906,9640 ANKARA ABD Doları5,25005,3000Avro5,97506,0350Sterlin6,86907,0120
28 Ocak 2019 Pazartesi 12:08